عضو مركز الأزهر: هذه الأعمال البسيطة تعادل أجر الحج كاملا

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن فريضة الحج واجبة على المسلم القادر المستطيع، موضحة أن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته على عباده جعل لمن لم يستطع أداء الحج أجرًا وثوابًا يعادل أجر الحج والعمرة من خلال بعض الطاعات والعبادات

وبيّنت عضو مركز الأزهر، خلال، أن من هذه العبادات العزم الصادق على أداء الحج متى تيسر ذلك وأكدت أن النية الصادقة تنال بها الأجور حتى لو منع الإنسان مانع لا حيلة له فيه مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه في غزوة تبوك "إن بالمدينة رجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم في الأجر لأنهم حُبسوا بالعذر".

وأضافت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن من كانت له عادة في قيام الليل فغلبه النوم كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله عليه، مشيرة إلى أن المسلم إذا نوى بصدق أداء الحج أو العمرة متى تيسر له ذلك كتب له أجر الحاج أو المعتمر.

وأكدت أن النية الصادقة ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المسلم من لحظة تكليفه لا ينتظر بها موسمًا معينًا بل يكون دائمًا في قلبه العزم على أداء الفريضة.

وتحدثت عن بعض الطاعات التي وردت في السنة أن أجرها يعادل أجر الحج والعمرة ومنها بر الوالدين واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يشتهي الجهاد فقال له النبي "إن كانت له أم فليبرّها فإن ذلك يعدل أجر الحاج والمعتمر والمجاهد".

كما أوضحت أن من الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة صلاة الفجر في جماعة ثم الجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين وقد ورد في الحديث الشريف: "أن من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".