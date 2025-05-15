الأزهر للفتوى يكشف أصل تسمية الكعبة المُشرَّفة وعدد أركانها وارتفاعها

كتب-محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، ، إن الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام المعروف لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي قبلة صلاتهم، ومَعْلَمٌ عظيمٌ من معالمِ الدِّين، وأمْنٌ وأمانٌ للطائفين، ومثابةٌ للزائرين.

وأستشهد مركز الأزهر بقول الله-تعالى- في سورة البقرة،" وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة ال عمران،" إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ".

وأوضح المركز أن الكعبة المشرفة تقع وسط المسجد الحرام تقريبًا، ويقع المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وبين: بعض من أسماء الكعبة:" البيت الحرام - البيت العتيق - الحرم - البيت المعمور".

واشار المركز إلى أصل التسمية: مأخوذٌ من المُكعَّب، ويطلق على كل بناء مربَّع الجوانب.

ويبلغ ارتفاع الكعبة خمسةَ عشر مترًا تقريبًا، وفي ضلعها الشرقي يقع بابُها مرتفعًا عن الأرض نحو مترين.

أما أركان الكعبة الأربعةُ فهي: الركن الأسود -وهو المُشرَّف بالحجر الأسود-، والركن الشامي، والركن اليماني، والركن العراقي.

وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزابُ المصنوع من الذهب الخالِص، والمُطِلّ على حِجْرِ إسماعيل عليه السلام.

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