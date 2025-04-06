إعلان

علي جمعة يوضح المقصود بـ"مكر الله" في القرآن

04:30 م الأحد 06 أبريل 2025

الدكتور علي جمعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

تلقت بوابة دار الإفتاء المصرية سؤال يقول،" ما معنى قوله عز وجل" وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ"؟

وأجاب على ذلك، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلًا هذا الكلام مَسُوقٌ على سبيل المشاكلة والمقابلة كما يقول البلاغيون، وهو أسلوب لغوي بليغ جاء كثيرًا في القرآن الكريم،

وضارب عضو هيئة كبار بالأزهر الشريف مثلًا ببعض الآيات القرآنية:

قول الله-تعالى-" نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ".. [التوبة: 67].

وقوله تعالى:" فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ".. [السجدة: 14].

وقوله تعالى:" إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا"..[الطارق: 15، 16].

وأضاف جمعة عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن الله-سبحانه وتعالى-لا يوصف بالمكر ولا بالكيد ابتداءً، وهو سبحانه منزه عن النسيان:" وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"..[مريم: 64].

وأوضح المفتي السابق، أن المقصود من هذه الآيات وغيرها أن الجزاء من جنس العمل، وأن هؤلاء مهما بلغوا في مكرهم وكيدهم فهو لا يساوي شيئًا أمام عظمة الله وقدرته وقهره وانتقامه وتدبيره في هلاكهم وقمع شرهم وباطلهم، وكل ما أضافه الله تعالى لنفسه من صفاته وأفعاله فهو منزَّه عما يخطر بالبال من صفات المخلوقين وأفعالهم، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك.

اقرأ ايضًا

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. البحوث الإسلامية: هذا هو الأفضل

الإفتاء توضح الوقت المستحب لصيام الأيام الستة من شوال

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

علي جمعة المقصود بمكر الله تفسير الايات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق