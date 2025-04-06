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خير دعاء دعت به أم لابنها.. أمين الفتوى يوضح دعاء السيدة آمنة لسيدنا محمد

01:30 م الأحد 06 أبريل 2025

الشيخ محمد وسام

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كتب-محمد قادوس:

كشف الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن خير دعاء دعت به أم لابنها، فسار في الكون مسرى الشمس في الآفاق، وهو دعاء أعظم أم في الوجود تلك التي حملت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها.

وأضاف الدكتور محمد وسام خلال تقديمه برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن السيدة آمنة وهي تخاطب ولدها وحبيبها سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، وهي تحتضر وتقول له "بارك فيك الله من غلام" وهو دعاء قصير في كلماته لكنه غزير في نفحاته ورحماته، البركة النبوية التي تملأ الكون.

وأوضح أمين الفتوى دعاء السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها، لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم "بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودى غداة الضرب بالسهام بمائة من إبل سوام، إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام، من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الإحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام، فالله أنهاك عن الأصنام، ألا تواليها مع الأقوام"، ثم قالت: كل حي ميت وكل جديد بالٍ، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باقٍ، وقد تركت خيرًا، وولدت طهرًا. ثم ماتت".

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الشيخ محمد وسام خير دعاء دعت به أم لابنها دعاء السيدة آمنة لسيدنا محمد دار الإفتاء المصرية
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