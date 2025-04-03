الأمر على السعة.. وزير الأوقاف السابق يحسم أمر الجمع بين القضاء وصيام الست من شوال

كتب- محمد قادوس:

حكم الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال في نية واحدة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والذي أوضح في رده أن الأمر على السعة، فالأولى البدء بصيام القضاء لمن عليه قضاء ثم صيام ست من شوال ، لأن دين الله أحق بالقضاء والوفاء، ولو بدأ بصيام سُنة الستة أيام من شوال عازما صيام القضاء بعدها على أن يصومه قبل حلول رمضان الآخر أجزأه .

وأضاف جمعة في رده لمصراوي: أن بعض فقهاء الشافعية أجاز الجمع بين النيتين : أداء

القضاء وصيام الستة أيام معا قياسا على من دخل المسجد فشرع في صلاة الفريضة مباشرة أحزأته عن تحية المسجد.

فالأمر على السعة وكلما اجتهد الإنسان في الطاعة أكثر كان أرجى لعظم الثواب.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز صيام الست من شوال في أيام العيد؟.. الأزهر للفتوى يوضح

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. البحوث الإسلامية: هذا هو الأفضل

الإفتاء توضح الوقت المستحب لصيام الأيام الستة من شوال