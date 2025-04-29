مفتي فلسطين يحذر من تداول نسخة من المصحف الشريف بترخيص من الأزهر.. ما السبب؟

كتب- علي شبل:

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في كتابة كلمة "توكلنا" حيث كتبت "نوكلنا"، أول حرف مكتوب نون بدلا من التاء في صفحة 549 في سورة الممتحنة، آية 4.

وأوضح في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، أن هذه النسخة صادرة عن مكتبة الصفا للطباعة- القاهرة، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 65 بتاريخ 14-12-2014م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

وفي واقعة سابقة مشابهة، حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، - في بيان بتاريخ 6 / 4 / 2025- من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقص في الصفحات من صفحة 412 من سورة لقمان إلى صفحة 443 في سورة يس، وبسبب وجود انتقال من صفحة 475 من سورة غافر إلى صفحة 444 من سورة يس.

وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة عطا الله جروب للطباعة- القاهرة، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 56 بتاريخ 21-7-2019م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

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