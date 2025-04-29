قبل التوبة.. خطوتان و4 شروط لقبولها يكشف عنها عالم بالأزهر

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن خطوتان يجب أن يتبعهما من أراد التوبة إلى الله تعالى، وكذلك 4 شروط لقبولها منه سبحانه وتعالى.

وكان فضيلة العالم الأزهري تلقى سؤالًا من شخص يقول: أرسل إلي أحد الأخوة من دولة الجزائر الشقيقة هذا السؤال

أنا في الطريق إلى التوبة فبماذا تنصحني؟

وفي رده، يقول مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على تجديد التوبة ومداومة العمل الصالح.. وعليك بما يلي:

أولا:

المداومة على الصلاة في مواقيتها قال تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) وقال تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )

ثانيا:

أن تدعو بعد كل صلاة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ( اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) ، فإن لهذا الدعاء سرا غريبا في استقامة الحال في الحال والمآل.

روى أبو داود في سننه بسنده إلى ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺒﻠﻲ، ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﺑﺤﻲ، ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ، ﻭﻗﺎﻝ:

«ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻷﺣﺒﻚ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻷﺣﺒﻚ»، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻭﺻﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ ﻻ ﺗﺪﻋﻦ ﻓﻲ ﺩﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﺗﻘﻮﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻙ، ﻭﺷﻜﺮﻙ، ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻚ.

ثالثا:

عليك بالقيام بشروط التوبة التي ذكرها المحققون من أهل العلم، وهي على النحو التالي:

١ - مفارقة المعاصي فورا.

٢ - الندم عليها والإكثار من الاستغفار.

ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺛﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﻦ ﻟﺰﻡ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ، ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﻢ ﻓﺮﺟﺎ، ﻭﺭﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ».

٣ - العزم على عدم العودة إليها بعد ذلك، هذا فيما بين العبد وربه.

أما فيما بينه وبين العباد فلها الشرط التالي:

٤ - رد الحقوق لأصحابها..

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

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