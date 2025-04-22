أمين الفتوى: الغش في البيع والشراء حرام ويؤدي إلى فساد عظيم

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول سبب تأكيد الإسلام على تجنب الغش في البيع والشراء؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره، في الحقيقة، الغش هو صورة من صور الكذب، والكذب يُعتبر من أسوأ الأخلاق في الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا.

وأضاف وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": الغش يؤدي إلى عظيم الفساد في المجتمع لأنه يؤثر على الثقة بين الناس، إذا تم الغش في المعاملات التجارية، يقع الضرر على الطرف الآخر بالطبع، مما يسبب تفشي الكذب ويضعف الثقة بين الأفراد، وهذا يؤدي إلى فساد في المجتمع بشكل عام.

وتابع: الحديث الشريف يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولذلك، الغش ليس فقط محرمًا لأنه يؤدي إلى الضرر، ولكنه أيضًا ينزع الثقة ويُسهم في انتشار الكذب والفجور، وهذا مرفوض تمامًا في الإسلام.

وأكد أن هذا التحذير ليس خاصًا بالإسلام فقط، بل هو مبدأ عام منذ أن خلق الله الأرض، حيث يُعتبر الغش والكذب من السلوكيات التي تضر المجتمع وتؤدي إلى تدمير العلاقات الإنسانية.

وأَضاف: الله سبحانه وتعالى ينبهنا دائمًا إلى أن المعاملات يجب أن تقوم على الصدق والأمانة، وأنه يجب على المسلم أن يكون قدوة في معاملاته، سواء كان في البيع أو الشراء.

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح