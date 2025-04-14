هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء فريضة الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من لا يملك الاستطاعة البدنية لأداء مناسك الحج، لكنه يملك الاستطاعة المادية، يجوز له أن ينيب غيره بالحج عنه، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه إن كان هو النائب.

وأشار أمين الفتوى، إلى واقعة رواها أحد الصحابة، حين سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج عن رجل يُدعى "شبرمة"، فسأله النبي: "أحججت عن نفسك؟" فقال: لا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: "حُجّ عن نفسك أولًا، ثم حُجّ عن شبرمة." وهو ما يدل على أن من أراد الحج عن غيره، لا بد أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.

وأضاف بسيوني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإمام القشيري، أحد أعلام التصوف والتفسير، تحدث في تفسيره عن أنواع الاستطاعة، فعدّها على ثلاثة أقسام: أولها المستطيع بنفسه، وهو من يملك المال ويملك القدرة الجسدية، وثانيها المستطيع بغيره، وهو من يملك المال لكنه يعجز بدنيًا، ككبار السن أو المرضى بمرض لا شفاء منه، ويجوز له أن يوكل غيره بالحج، أما القسم الثالث، فهو "المستطيع بربه"، وهو الشخص الذي لا يملك المال، لكنه صادق النية، مخلص في رغبته، متعفف في حاله، ينتظر عون الله وتيسيره، وهو – كما وصفه القشيري – جدير بأن تُحمل عنه الذنوب وتُيسر له الأسباب.

ودعا القادرين من أهل المال إلى التفكر في حال هؤلاء الصادقين، قائلاً: "كم من غني يتابع الحج عامًا بعد عام، وهناك من لا يملك حتى نفقات الرحلة، لكنه أكثر إخلاصًا واستعدادًا، وقد يكون أولى بالحج من غيره.

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