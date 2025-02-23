قريبا.. نصوم رمضان مرتين بنفس العام: تفاصيل حدث نادر يقع كل 33 عاما

كتب-محمد قادوس:

حدث نادر يقع كل 33 عاماً، آخر مرة كانت في العام 1997 ومتوقع في 2030 حيث سنصوم 36 يوماً.

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم بشوق كبير استقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، والذي سيصادف -بحسب الحسابات الفلكية-يوم الأول من مارس 2025م.

ويتحرى العالم الإسلامي هلال الشهر الكريم يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث من المتوقع أن تكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة، وفقا لمركز الفلك الدولي، ومن المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس، وفي حال بدأ شهر رمضان في ذلك اليوم، فستكون هناك مفارقة نادرة، وهي أن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم، وهي نادرة الحدوث نظرا لاختلاف عدد الأيام بين الشهور القمرية والميلادية.

هذا قد يحدث أقرب مما تتصور، خلال أعوام قليلة، وتحديداً في 2030. وهذا الحدث النادر يحدث كل 33 عاما.

وفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، فإن عام 2030 سيشهد حدثا لا يتكرر كثيرا، وهو أننا سنستقبل شهر رمضان مرتين، حيث سيأتي مع بداية عام 2030، وتحديدا في يوم 5 يناير، ويوافق العام الهجري 1451، ثم يأتي نفس الشهر الهجري "رمضان" في نفس العام الميلادي 2030، ولكن يوم 26 ديسمبر، حيث يوافق العام الهجري 1452.

وبهذا ستتجاوز أيام الصيام في عام 2030 الـ30 يوما، حيث سيصوم المسلمون 36 يوما في عام واحد.

وبسبب الفارق بين مجموع أيام السنة القمرية والميلادية، يتحرك اليوم الأول من شهر رمضان، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري، للخلف بحوالي 11 يوما كل عام، وهذا يفسر سبب أننا نصوم في فصول مختلفة، فقد نصوم في الشتاء في أحد الأعوام، وفي الصيف في عام آخر.

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