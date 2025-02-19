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داعية تؤكد: الرزق ليس مالاً فقط.. والاعتراف بالنعم الخفية دليل على محبة الله لنا

04:12 م الأربعاء 19 فبراير 2025

هبة النجار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

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كتب- علي شبل:

أكدت الدكتورة هبة النجار، الداعية الإسلامية، أن رزق الإنسان هبة من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرزق لا يقتصر على المال أو الغنى فقط، بل يتمثل في العديد من النعم التي قد تكون خفية عن البعض.

وقالت الداعية الإسلامية خلال حلقة برنامج ربنا بيحبك، المذاع على قناة الناس: «ربنا بيحبك سبحانه وتعالى باعتلك رزق لا يقدر بمال، الرزق ده ربنا وهبه لكل الناس، وخص كل واحد برزق مختلف عن الثاني».

وأضافت أن البعض قد يعتقد أن الرزق يكمن فقط في المال أو الغنى، لكن في الحقيقة، الرزق يشمل النعم الباطنة التي قد تكون أكثر قيمة وأثرًا في حياة الإنسان.

واستشهدت الدكتورة هبة النجار بآية من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً»، موضحة أن الرزق قد يتجسد في نعم لا تُرى بعيوننا ولكننا نشعر بها، مثل: «ابن بار، صديق وفي، أسرة سعيدة، زوج وزوجة، بركة في الأموال والأولاد، أو حتى محبة الناس».

ودعت إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، مؤكدة أن الحفاظ عليها والاعتراف بها دليل على محبة الله لنا.

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