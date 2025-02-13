دعاء سيدنا عمر في ليلة النصف من شعبان.. ينشره علي جمعة

كتب- علي شبل:

بدأت ليلة النصف من شعبان من أذان مغرب اليوم الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13، حتى فجر غد الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14، وهي ليلة مباركة، ورد في السنة الترغيب في إحيائها؛ فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» أخرجه ابن ماجه.

وفي تلك الليلة المباركة، نشر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام ، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً على في الرزق ، فاتح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت وَعِندَهُ أَمُّ الْكِتَابِ).

ولفت جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه زاد بعض العلماء: إلهي بالتجلي الاعظم في ليلة النصف من شهر أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما وأنت به اعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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