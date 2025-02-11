أمين الفتوى يكشف عن حكمة الأذان وثواب المؤذن يوم القيامة

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فضل الأذان وثواب المؤذن، قائلا: "إن الأذان هو علامة يقال فيها أن هذا التوقيت خصصه الله سبحانه وتعالى حتى تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى"، مستشهدًا بقوله تعالى (وأذن في الناس بالحج)، معقبًا: "أذن في الناس أي أعلمهم".

وأضاف الشيخ محمد كمال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الأذان هو الإعلام، "الله أكبر" أي أن المؤذن يقول أنك أيها المسلم داخل في الرحمة الإلهية في هذا التوقيت، وهي الصلاة.

وتابع: "عندما يقول المؤذن "الله أكبر" يكون المصلي بدأ في الاستعداد للدخول في رحمة الله عز وجل، أي أن الأذان يدعو للاستعداد للقاء الأعظم وهي والصلاة، ولذلك فإن الأذان هو البوابة الحقيقية التي تدخل العبد في الصلاة الكاملة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واستشهد بقول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يعْلمُ النَّاسُ مَا في النِّداءِ والصَّفِّ الأَولِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يسْتَهِموا علَيهِ لاسْتهموا علَيْهِ، ولوْ يعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِير لاسْتبَقوا إَليْهِ، ولَوْ يعْلَمُون مَا فِي العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأتوهمُا ولَوْ حبوًا) متفق عليه.

وتابع:" لو يعلم الناس ما في هذا الأذان من فضل لتسابق الناس على من يؤذن، والمؤذنون هم أطول الناس أعناقًا يوم القيامة".

اقرأ أيضًا:

فيديو.. الداعية أسامة قابيل: لو فرحت زميلتك في الشغل هتاخد ثواب​

بعد فتوى علي جمعة.. خلاف فقهي يشتعل: هل يجوز الحج بقرض؟