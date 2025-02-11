هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟.. محمد علي يوضح

كتب- محمد قادوس:

هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه يجوز للمرأة أن تقر القرآن بدون حجاب.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المرأة إنما تطالب بالحجاب إذا كانت في مكان يخشى أن يراها فيه الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، أو إذا كانت تصلي فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

وأكد الداعية، أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون وضوء، أو إذا كانت حائضا أو نفساء، إلا أنها لا تمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا من هو على طهارة.