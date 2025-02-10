رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن شهر شعبان هو شهر الرضا والرضوان، والخيرات والبركات، حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فرصة عظيمة للمؤمنين للقيام بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله.

وقال الداعية الإسلامي، أن من أحب الأعمال في هذا الشهر السعي في قضاء حوائج الناس، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.

وأضاف عبد المعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن من أفضل الأعمال التي يمكن للعبد أن يحرص عليها حسن الخلق، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق.

ودعا: الجميع إلى التعامل بخلق حسن مع الناس جميعًا، قائلًا: "وخالق الناس بخلق حسن، وليس المسلمين فقط، بل كل الناس".

وأوضح أن للصائمين بابًا خاصًا في الجنة يُدعى "الريان"، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، مشيرا إلى أن القيام من أعظم العبادات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شرف المؤمن قيامه بالليل".

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