أمين الفتوى: النوم على جنابة ليس حرامًا بشرط الوضوء

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن النوم على جنابة ليس حرامًا، مشيرا إلى أن السنة النبوية المطهرة توصي بأن من أراد النوم وهو في حالة جنابة أن يتوضأ أولًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي قناة" الناس": أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل النوم إذا كان في حالة جنابة، مشيرًا إلى أنه يمكن للإنسان أن يتوضأ وهو على جنابه، ولا مانع من ذلك.

وأضاف أنه لو نام الشخص دون وضوء، فلا حرج عليه ولا وزر في ذلك، مؤكداً أن الحدث الأكبر سيظل موجودًا حتى يستيقظ الشخص ويغتسل.