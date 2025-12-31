إعلان

أمين الفتوى يحذر من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض: يعرض النفس للهلاك

كتب : علي شبل

02:49 م 31/12/2025

الدكتور عمرو الورداني

حذر عمرو الورداني، أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية، من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، لافتا إلى أن دار الإفتاء أكدت على قاعدة هامة وهي ان العبرة في اي شيء يعود إلى اهل الاختصاص والعلم .

وقال عمرو الورداني في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الإفتاء تمنع منعا باتا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض بدون إشراف طبي مختص".

وتابع عمرو الورداني: "الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص الامراض نوع من أنواع تعريض النفس للهلاك".

وتابع عمرو الورداني :" هناك فرق بين المعلومات والعلم والذكاء الاصطناعي يوفر لنا المعلومات لكن العلم في المسألة الطبية يحتاج إلى طبيب مختص ".

وختم عمرو الورداني لافتا إلى أن الطب يحتاج إلى معلومات تشخيصية عن طريق الإشاعات.

عمرو الورداني أمين الفتوى الذكاء الاصطناعي

