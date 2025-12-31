هل تصح الصلاة خلف إمام مكروه من الناس؟.. عالم أزهري يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: سمعنا من يقول إن من كان إماماً لقوم وهم يكرهون إمامته فالإمامة غير جائزة وصلاة من خلفه باطلة فهل ذلك صحيح؟

وفي رده، يقول العالم الأزهري: إن لانطباق الحكم الشرعي وهو عدم إمامة شخص والناس لإمامته كارهون ضوابط وشروط نبينها على النحو الآتي:

أولاً: إن مخالفة ذلك وتقدمه للإمامة وهم له كارهون ليس حراماً ولا مكروهاً كراهة تحريمية بل يكون ذلك مكروهاً كراهة تنزيهية ،كما أن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة فيظل بنيان الصلاة قائماً ومؤسساً على تقوى من الله ورضوان.

ثانياً: لكي تكون صلاة الشخص الذي يؤم الناس في الصلاة وهم عن ذلك غير راضين مكروهة لابد أن يكون عدم الرضا صادراً من أكثر المأمومين أي عن ثمانين بالمئة منهم، وإلا فعدم رضا واحد منهم أو البعض فذلك لا يقدح ولا يجعل إمامته مكروهاً كراهة تنزيهية.

وبين لاشين، في رده، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ثلاثة من ضوابط الحكم السابق أن تكون الكراهة راجعة لأمر مذموم شرعاً أي لأسباب دينية ككونه متغلباً على الإمامة من غير أن يكون مستحقاً لها ،أو لكونه لا يحترز عن النجاسات، أو لكونه ينقص من هيئات الصلاة، أو لكون معيشته ليست حلالاً طيباً ،أو لكونه يخالط الفسقة ويعاشرهم ويتخلق بأخلاقهم .

أما إذا كان سبب الكراهة راجعاً لأمر دنيوي كحقد على الإمام مثلاً أو نفسنة أوحسدا وحقدا فذلك لا ينتج الحكم الشرعي السابق.

وختم الدكتور عطية لاشين: فإذا كان سبب الكراهة راجعاً لأمر دنيوي فلا تكون إمامته لمن يكرهون إمامته لدنيا مكروهاً كراهة تنزيهية.. والله أعلم والموفق للصواب.

