"السجائر والشيشة حرام".. أمين الفتوى يقدم نصيحتين للإقلاع عن التدخين

قدم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحتين مهمتين بمثابة روشتة إيمانية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن تدخين السجائر والشيشة حرام شرعًا.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا ورد من أحد المتابعين، قال فيه: «أنا بشرب شيشة وعاوز أقلع عنها وماشربش تانى، وعاوز أرجع للصلاة لأنى مش مواظب عليها، أعمل إيه؟».

وفي رده، أوضح «كمال»، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين فى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الإقلاع عن التدخين خطوة عظيمة تستحق التحية، مؤكدًا أن التدخين والشيشة من المحرمات شرعًا لما فيهما من ضرر بالغ يؤدى إلى التهلكة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على الجسد باعتباره أمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، موضحًا أن التفريط فى الصحة التى أنعم الله بها على الإنسان يُعد معصية يُسأل عنها العبد، خاصة فى فترة الشباب التى هى زمن القوة والعافية.

وبيّن أمين الفتوى أن أول خطوة حقيقية للإقلاع عن التدخين هى الابتعاد عن صحبة السوء، لأن كثيرًا ممن يحاولون التوقف يعودون مرة أخرى بسبب رفقة تدعوهم للتجربة ولو لمرة واحدة، مؤكدًا أن الانقطاع التام عن هذه الصحبة ضرورة حتى ينجح الإنسان فى ترك التدخين.

وأشار إلى أن العامل الثانى هو العزيمة الصادقة، موضحًا أن الإنسان يمتلك القدرة على الامتناع إذا صدقت إرادته، وضرب مثالًا بشهر رمضان، حيث يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والتدخين ساعات طويلة بعزيمة داخلية، داعيًا إلى استحضار هذه العزيمة خارج رمضان أيضًا.

وأكد أمين الفتوى، على أهمية الإكثار من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، وعلى الإنسان أن يسأل الله الثبات والقوة وصرف أصدقاء السوء، كما شدد على ضرورة الإكثار من ذكر الله، لأن القلب إذا امتلأ بالذكر اطمأن وابتعد عن المعاصى، مستشهدًا بقوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

