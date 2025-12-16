في فيديو نادر للشيخ الشعراوي رحمه الله، نشرته قناة" ON E " عبر صفحتها على فيسبوك: تحدث فيه عن روشتة فعالة لعلاج مشكلات الحياة، مستوحاة من كلمات الإمام جعفر الصادق، وورد ذكر يقي الإنسان من كافة هذه الشرور.

فذكر الشعراوي قول الإمام جعفر: عجبت لمن مكر به -أي كاد الناس له، والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وائتمارهم فيفزع إلى رب الناس- ولم يفزع إلى قول الله تعالى “وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ”، فإنى سمعت الله بعقبها يقول "فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا".

يقول جعفر الصادق: "وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله “مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه" فإني سمعت الله بعقبها يقول "إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك"، فحتى طلب الدنيا، يقول الشعراوي، يكون بذكر الله، فمن يريد أن تفتح له الدنيا يقول في كل شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وذكر كذلك بقية قول الإمام جعفر الصادق: "وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى"لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، لأني سمعت الله بعقبها يقول "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ"، ليؤكد الشعراوي أن هذه لم تكن ليست خصوصية له بل "وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ".

الإمام جعفر الصادق ادانا روشتة لمنغصات الحياة تخاف من شيء قل" حسبي الله ونعم الوكيل" وتخاف من قوم يمكرون بك، فقل" أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد"، عايز الدنيا قل" ما شاء الله لا قوة إلا بالله"، ولو في غم دخل عليك قل" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وأكد الشعراوي أن من اتخذها وردًا له لا يمر به شيء من الأربعة، لا من الخوف ولا من الهم ولا المكر ولا من طلب الدنيا.

