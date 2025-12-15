كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن العلوم كلها لا بد أن تكون مكتملة ومجتمعة عند الإنسان، موضحًا أن العلوم لا تتقاطع ولا تتصادم، وإنما تتكامل وتخدم بعضها بعضًا، مستشهدًا بأن علماء المسلمين الكبار جمعوا بين أكثر من علم، فالخوارزمي مكتشف علم الجبر كان فقيهًا، وعلي بن النفيس كان بارعًا في الطب كما كان متمكنًا في الفقه والأدب، وهو ما يؤكد أن العلوم في جوهرها منظومة متكاملة.

وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقيه على سبيل المثال يحتاج إلى علوم أخرى، مثل الرياضيات في حساب مسائل الميراث، ويحتاج إلى تصور دقيق للواقع في القضايا المعاصرة التي قد تكون طبية أو سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن هذا التصور لا يتحقق إلا بالرجوع إلى أهل التخصص في كل فن، ومع هذا التكامل بين العلماء وأصحاب الخبرات يتحقق ما يُعرف بالتكامل الحضاري.

وأشار الرخ إلى ما رُوي عن الربيع بن سليمان، تلميذ الإمام الشافعي، حين سأله: كيف يكون الرجل عالمًا؟ فأجابه الإمام الشافعي بأن يكون الإنسان محققًا في علمه الذي تخصص فيه، ثم ينظر في سائر العلوم، موضحًا أن المتخصص، سواء كان فقيهًا أو مفسرًا أو طبيبًا، لا يُطلب منه أن يبلغ مرتبة أهل كل علم، فلا يُطلب منه أن يكون في اللغة كسيبويه، لكن يكون لديه تصور عام عن بقية العلوم لأنها تخدم علمه الذي برع فيه.

وأضاف أن هذا المعنى ينسجم مع ما قرره الإمام الغزالي حين أكد أن السعادة الدنيوية والأخروية لا تتحقق إلا بالعلم والعمل، مستشهدًا بقوله: «لقد تبين لأرباب القلوب أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة»، ثم قوله: «والناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم»، موضحًا أن الغزالي بدأ كلامه بالتأكيد على أن العلم والعمل هما الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة.

