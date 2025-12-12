إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الجمعة 12 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

02:57 م 12/12/2025

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12 ديسمبر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 12 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الجمعة 12 ديسمبر، في تمام الساعة 4:56 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر:

الفجر 5:09 ص

الشروق 6:41 ص

الظُّهْرِ 11:49 ص

العصر 2:37 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:19 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، يا كاشف الغمة، ويا رافع الظلمة، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، أنت اللطيف يا الله، سبحانك تبنا إليك، فقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار.

اللهمَّ لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ربي أنِر بصيرتي، وأرضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان المغرب دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

