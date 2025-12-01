موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 1 ديسمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 1 ديسمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 1 ديسمبر، في تمام الساعة 11:44 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر:



الفجر 5:02 ص

الشروق 6:33 ص

الظُّهْرِ 11:44 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم إنّا نسألك قلبًا لا يزيغ ونفسًا لا تسأم ويقينًا لا يتزعزع ورزقًا لا ينفد...

اللهم اجعل لنا من كلّ همٍّ فرجًا ومن كلّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلّ بلاءٍ عافية...

اللهم اجعلنا ممن إذا ضاقت به الدنيا وسِعَته رحمتك.. وإذا أظلمت خطواته أنارها نورك...

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.