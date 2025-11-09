إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأحد 9 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

10:32 ص 09/11/2025

قضاء الصلوات الفائتة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 9 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأحد 9 نوفمبر، في تمام الساعة 11:39 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 9نوفمبر:

الفجر 4:46 ص

الشروق 6.15ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2.40م

المغرب 5.02 م

العشاء 6:22 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال.

اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة، اللهم ذكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الفجر دعاء بعد ختم الصلاة أركان الإسلام مواقيت الصلاة

