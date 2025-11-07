داعية شهير يتبرأ من دعمه لعمدة نيويورك ويكشف حقائق صادمة.. ما القصة؟

تراجع الداعية الفلسطيني المقيم بتركيا محمود الحسنات عن تأييده لعمدة نيويورك الجديد "زهران ممداني"، وقدم اعتذاره لمتابعيه بعد إعلان دعمه ومباركته لـ"ممداني" الذي ينحدر من أصول هندية، ويعتنق أحد المذاهب الشيعية.

وكشف محمود الحسنات، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس، عن معلومات صادمة عن فكر وتوجه ممداني المدعوم من تركيا وقطر في سباق الانتخابات لعمدة الولايات الأمريكية.

وقال الداعية الحسنات: "أعتذر عن منشوري السابق الذي تضمّن مديحًا للفائز بعمدة نيويورك، فقد اتّضح لي لاحقًا أنه من الداعمين للشواذ...

لم أكن أعلم بذلك حين نشرت، وأبرأ إلى الله من كل فكر أو توجه يخالف فطرتنا وديننا...

مواقفي ثابتة، ولن أتردد يومًا في إعلان رفضي الصريح لكل ما يمسّ القيم والأخلاق التي أمرنا الله بها...

نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه".

من هو زهران مداني عمدة نيويورك الجديد؟

وُلد ممدانى فى أوغندا، ونشأ فى كيب تاون بجنوب إفريقيا، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك فى السابعة من عمره، والتحق بمدرسة برونكس الثانوية المرموقة للعلوم، وتخرج بدرجة بكالوريوس فى الآداب من كلية بودوين.

والده محمود ممداني، وهو أكاديمي بارز ومنظر في دراسات ما بعد الاستعمار، وُلِد في مومباي بالهند ونشأ في أوغندا، وينتمي إلى طائفة الخوجة المسلمة الشيعية (الاثنا عشرية).

وأمه ميرا ناير، المخرجة الهندية التى من بين أعمالها فيلما "ميسيسيبى ماسالا" و"زفاف مونسون".

أما أجداده لأبيه فوُلدوا في تنزانيا الحالية، وكانوا جزءًا من الشتات الهندي في شرق أفريقيا.

وقد فاز زهران ممداني مؤخرًا بمنصب العمدة في انتخابات نوفمبر 2025، ليصبح بذلك أول شخص مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ مدينة نيويورك.

وتتلخص خلفيته الدينية في أنه مسلم شيعي من أتباع الطائفة الاثنا عشرية. وقد أثارت خلفيته الدينية ومواقفه السياسية المرتبطة بها جدلاً واسعاً خلال حملته الانتخابية.

