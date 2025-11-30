عندما تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من المؤكد أن صوته العذب وأداءه المميز يسحرك ويسلب الأذهان، فلا يزال صوته يصافح آذان المستمعين.



اليوم مر علينا ذكرى وفاة صوت من الأصوات التي تعانق السماء... صوت حفر اسمه كأحد أشهر قراء القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي خاصة وعلى مستوى العالم أجمع، هو" الشيخ عبد الباسط عبد الصمد" الملقب بـ "الحنجرة الذهبية" و"صوت مكة".



ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الشيخ الراحل صاحب الحنجرة الذهبية:



1-ولد الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود بقرية المراعزة التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة قنا، في ملطع يناير من عام 1927 م.



2- نشأ في أسرة قرآنية، فجده هو الشيخ عبد الصمد من الحفظة المشهود لهم بالتمكن في حفظ القرأن الكريم، أما جده من جهة أمه هو العارف الشيخ أبو داود رضي الله عنه صاحب المقام المعروف بمدينة أرمنت.



3-التحق الشيخ بكتّاب القرية وهو في سن السادسة، وأتم حفظ القرآن كاملًا مع بلوغه العاشرة، وجمع قراءات القرآن الكريم على يد العالم الأزهري الشيخ محمد سليم حمادة الذي كان يصطحبه معه للقراءة في السهرات والحفلات، وكان يزكيه في كل مكان يذهب إليه، إلى أن ذاع صيته في قرى ومحافظات الوجه القبلي.



4-سافر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى القاهرة في سن السابعة والعشرين، والتحق بإذاعة القرآن الكريم في نهاية عام 1951م؛ ليبدأ مسيرته القرآنية العالمية، كما عين قارئًا لمسجد الإمام الشافعي، ومسجد سيدنا الإمام الحسين، ويعد الشيخ أول نقيب لقراء مصر عام 1984م.



5-تلقى الشيخ دعوات عديدة من شتى بقاع الدنيا؛ للقراءة في المناسبات المختلفة، فلباها وجاب أنحاء العالم، ومن الدول التي سافر إليها: المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وسوريا، والكويت، والعراق، والمغرب ولبنان، والجزائر، وإندونسيا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، وغيرها.



6-قرأ رحمه الله في الحرمين الشريفين؛ ولهذا لقب بـ «صوت مكة»، كما قرأ في المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الأموي بدمشق، وكان يحظى بحب الملوك والرؤساء، حيث كانوا يستقبلونه استقبالًا رسميًّا حافلًا.



7-كُرم الشيخ في العديد من المحافل العالمية، وحصل على عدد من الأوسمة الرسمية المرموقة، منها: وسام الأرز من الجمهورية اللبنانية، والوسام الذهبي من باكستان، ووسام العلماء من الرئيس الباكستاني ضياء الحق، وسام الاستحقاق السنغالي، ووسام من الجمهورية السورية، ودولة ماليزيا، ووسام الإذاعة المصرية في عيدها الخمسين، ووسام الاستحقاق من جمهورية مصر العربية..



8-رحل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عن عالمنا، في يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988م.