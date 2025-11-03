كتب-محمد قادوس:

أشعل الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع في الأيام الماضية، ممن تداولوا مقطع فيديو له وتصريح عن الموت ورد فعل أهل وأصدقاء والمقربين من المتوفي على وفاته.

جاء هذا الفيديو خلال مقابلة مصورة مع "مايكس للبودكاست"، بثتها الأخيرة، حيث يقول: "لا تصدق أن أهلك وأقاربك متعلقون بك.. صدقني بيضربون بالمفطح في يوم وفاتك.. وسيكون أكبر همهم وجود الشطة من عدمه.. وستستمر الحياة بدونك.. فتغافل ولا تتعب نفسك".

وأثارت هذه الجملة للقرني انقساما بين تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيده ومن عارضه ومن قام بإعادة نشر تصريحاته فقط دون تعليق، وقال حساب يدعى" “@AlFHd32359 حيث كتب،" كل شخص حر يتكلم عن نفسة ولكن موت الاخ ما ينسا ال ابد الابدين يا شيخ عايض القرني".

وتابع حساب اخري يدعي،" missaalbeshri@" لأنها الحقيقة كانت الردود رافضه لها …. صدق د عائض القرني لن يتذكرك أحد فتذكر ( ياليتني قدمت لحياتي ) قد واقول قد يمر ذكرك في يوم من الايام فيقال : الله يرحمه كان وكان كل شخص حر يتكلم عن نفسة ولكن موت الاخ ما ينسا ال ابد الابدين يا شيخ عايض القرني".

وفي وقت لاحق نشر القرني، مقطع فيديو توضيحي لما قاله، لافتا إلى أنه كان "بسياق الدعابة" وأنه قصد في بعض الأحيان يحدث في بيوت العزاء من الإسراف وغيرها من الأمور وكأنهم نسوا الميت، على حد تعبيره.