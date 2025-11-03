إعلان

الداعية عائض القرني يرد بعد ضجة تصريحه عن الموت وما يحدث بالعزاء أحيانا

كتب : محمد قادوس

03:21 م 03/11/2025

عائض القرني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-محمد قادوس:

أشعل الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع في الأيام الماضية، ممن تداولوا مقطع فيديو له وتصريح عن الموت ورد فعل أهل وأصدقاء والمقربين من المتوفي على وفاته.

جاء هذا الفيديو خلال مقابلة مصورة مع "مايكس للبودكاست"، بثتها الأخيرة، حيث يقول: "لا تصدق أن أهلك وأقاربك متعلقون بك.. صدقني بيضربون بالمفطح في يوم وفاتك.. وسيكون أكبر همهم وجود الشطة من عدمه.. وستستمر الحياة بدونك.. فتغافل ولا تتعب نفسك".

وأثارت هذه الجملة للقرني انقساما بين تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيده ومن عارضه ومن قام بإعادة نشر تصريحاته فقط دون تعليق، وقال حساب يدعى" “@AlFHd32359 حيث كتب،" كل شخص حر يتكلم عن نفسة ولكن موت الاخ ما ينسا ال ابد الابدين يا شيخ عايض القرني".

وتابع حساب اخري يدعي،" missaalbeshri@" لأنها الحقيقة كانت الردود رافضه لها …. صدق د عائض القرني لن يتذكرك أحد فتذكر ( ياليتني قدمت لحياتي ) قد واقول قد يمر ذكرك في يوم من الايام فيقال : الله يرحمه كان وكان كل شخص حر يتكلم عن نفسة ولكن موت الاخ ما ينسا ال ابد الابدين يا شيخ عايض القرني".

وفي وقت لاحق نشر القرني، مقطع فيديو توضيحي لما قاله، لافتا إلى أنه كان "بسياق الدعابة" وأنه قصد في بعض الأحيان يحدث في بيوت العزاء من الإسراف وغيرها من الأمور وكأنهم نسوا الميت، على حد تعبيره.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عائض القرني مايكس للبودكاست

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير