الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، في تمام الساعة 4:57 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر:



الفجر 4:53 ص

الشروق 6:23 ص

الظُّهْرِ 11:40 ص

العصر 2:37 م

المغرب 4:57 م

العشاء 6:18 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم يا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب ويا مقلب الليل والنهر ومدبر أمر من في الأرض وأنت في السماء يا من تقول كن فيكون.. أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.



اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبراً أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.



اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.