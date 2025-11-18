أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.

وأوضحت أمينة الفتوى أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.

وتطرقت الخولي إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج، مؤكدة أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.

اقرا ايضًا:

بعد حوادث مشاهير.. داعية تحذر: "الحسد بيموّت ومش كل حاجة ننشرها على السوشيال"

ما حكم تغيير عملة لشخص بالسوق السوداء ثم محاسبته بسعر البنك؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل يجب غسل الشعر كاملًا عند الغسل من الجنابة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)