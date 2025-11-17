هل للنظافة في الإسلام مكانة خاصة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب

أجاب الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول أهمية النظافة في الإسلام مؤكداً أنها من أعظم الآداب التي يجب على كل مسلم التحلي بها.

وقال الأستاذ بالأزهر، أن الإسلام دين الطهارة والنظافة، مشيراً إلى أن جميع كتب الفقه تبدأ بكتاب الطهارة، وهو دليل على أن النظافة أساس في الدين، حتى قبل النكاح، لأن الطهارة أساس العبادات والتعامل مع الله.

وأوضح الرخ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الله تعالى يثني على أهل التقوى والمحافظة على الطهارة كما في قوله تعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"، وأنه يحب المتطهرين والتوابين.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثالاً رائعاً في شأن تنظيف المساجد، مستشهداً بقصة المرأة التي كانت تنظف المسجد النبوي، وكيف صلى عليها النبي عند وفاتها واعتبر عملها من أعظم القربات التي تقم المسجد، مؤكداً أن الاهتمام بنظافة المسجد وطهارته أمر يثاب عليه الإنسان.

ولفت الرخ إلى أن الإسلام لا يكتفي بالنظافة الشخصية بل يمتد إلى الأماكن العامة، فأي أذى للناس في طرقهم أو ترك نجاسة في الظل أو الطريق يعد سبباً للعن كما جاء في الحديث الشريف: "من أذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم".

وأكد أن مبدأ النظافة والطهارة يجب أن يكون عنواناً لكل زائر للأماكن العامة أو للمساجد، لأن الاهتمام بها جزء من التعليم الشرعي وآداب التعامل مع الناس والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن احترام نظافة المكان وطيبته جزء من عبادة الله، وأن الابتعاد عن إحداث الأذى في الأماكن العامة يحقق سلامة المجتمع ويجعل حياة الناس أكثر راحة واستقراراً، موضحاً أن تعليم هذا المبدأ للأطفال والشباب يعد جزءاً من التربية الدينية والأخلاقية.

