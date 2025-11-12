تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يستفسر عن مدى وجوب الكفارة في حالة نسيان اليمين بعد الحلف على زوجته، ليوضح أمين الفتوى الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، بين شلبي أن الخطأ أو النسيان في اليمين يرفع عن الإنسان الإثم ويعفيه من الكفارة، مضيفا: فلو حلف الإنسان على أمر ثم نسيه، لا يلزم بالكفارة، لأنها معلقة بالتعمد والالتزام باليمين وليس بالنسيان.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن اليمين لا يمتد أثرها على الغير، بل على صاحبها فقط، أي أن من حلف على غيره بأن يفعل أو لا يفعل شيء، فلا يُحاسب الطرف الآخر شرعًا، والمسؤولية تقع على من حلف فقط.

وأضاف الدكتور شلبي أن اليمين مشروطة بالنية والالتزام، فمن حلف على نفسه وفعل غيره خيرًا أو خالف ما حلف، فالمسألة هنا تتعلق بكيفية تصحيح الأمر، مشيرًا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه».

