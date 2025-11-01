إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 1 نوفمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:30 ص 01/11/2025

اذان الفجر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 1 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 1 نوفمبر، في تمام الساعة 4:40 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6.08 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 1 نوفمبر:

الفجر 4:40 ص

الشروق 6.08 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:45 م

المغرب 5.09 م

العشاء 6:27 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

نسألك يا حنان يا منان يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات، لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجابه، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا خائفا إلا أمنته.

اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

