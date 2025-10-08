فيديو - رمضان عبدالمعز: العفو عن بعض القتلة والمجرمين "مصيبة"

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من العفو عن بعض القتلة والمجرمين، خصوصا معتادي الاجرام، مؤكدًا أن العفو ليس مطلقًا في كل الأحوال.

وأضاف عبدالمعز: وعلى سبيل المثال: "تعفو عن مجرم عتيد؟، أي مجرم لديه باع كبير في ممارسة الإجرام، لو مسكته متلبس ما ينفعش تعفو عنه، ربنا اشترط في قضية العفو الإصلاح، فمن عفا وأصلح فله أجر، أما العفو الذي يأتي فسادًا في الأرض فلا يجوز".

وحذر عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، من خطورة التساهل مع المجرمين الممنهجين، مضيفا: "لو عفيت عن قاتل محترف ومعتاد القتل فقد تزيد أعداد القتل، وهذا مصيبة، ما ينفعش تعفو عنه".

وأوضح الداعية الإسلامي أن القرآن اشترط أن يكون العفو من نوعٍ لا يُفضي إلى فسادٍ في الأرض، مؤكدًا أن القرآن عندما اشترط العفو قال: العفو الذي لا يؤتي فسادًا في الأرض.

