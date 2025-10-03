موعد أذان وصلاة العصر اليوم 3 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 3 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الجمعة 3 أكتوبر، في تمام الساعة 4.06 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر:

الفجر 5.23 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12:44 م

العصر 4.06 م

المغرب 6:38 م

العشاء 7:55 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا.

اللهٰم أنت الحفيظ فاحفظ علينا طمأنينتنا وسكوننا، وأنت السلام فسلّمنا من الخوف والوجع، وأنت المنان، فأوزعنا أن نشكر جليل مننك وعظيم نعمائك، وأنت الشّكور فتقبّل منا يسير الجهد وبارك لنا فيه.

ربي إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك ونصراً على الظالمين.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.