كتب - علي شبل:

حذرت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبوالخير، من تزايد مشكلات الطلاق، وجعل الخلافات الشخصية بين الآباء والأمهات ساحة لإيذاء الأطفال نفسيًا أو اجتماعيا، وكذلك عدم التعامل برحمة وعدل مع الأبناء، مؤكدة

أن الأبناء هم أكثر من يدفع ثمن الخلافات الزوجية والطلاق.

وقالت الداعية الإسلامية، خلال تقديم برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأمانة التي استرعاها الله على الآباء والأمهات عظيمة جدًا، موضحة أن الأم التي تصبر على تربية أولادها، حتى في ظل غياب الأب، لها أجر عظيم، وتزاحم النبي في الجنة لأنها منعت أبناءها من التعرض لصور الظلم والقهر التي تترك أثرًا عميقًا في النفس.

وأوضحت أن الظلم الذي يعيشه الأبناء لا يُنسى بسهولة، بل يترسخ في الذاكرة، وينعكس لاحقًا على سلوكهم، فيتحول بعضهم إلى أشخاص يعيدون إنتاج القسوة نفسها التي عاشوها، مشيرة إلى أن بعض الجرائم التي يرتكبها المراهقون تكون نتيجة تراكمات نفسية نشأت من سوء معاملة الوالدين أو التفكك الأسري.

اقرأ أيضاً:

زوجي يفشي أسرارنا لأهله وحلف عليَّ بالطلاق ما أزور أمي.. فما الحكم؟.. عالمة أزهرية تجيب

حق الزوج أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الذهب المشترى من مصروف البيت

كتبت جميع مالي لبناتي فضربني إخوتي وحطموا سيارتي فما رأي الشرع؟.. عالم أزهري يجيب

حكم من يقرأ القرآن من المصحف ولا يحفظه.. أمين الفتوى ينصح بـ3 خطوات للحفظ