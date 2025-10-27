إعلان

لا يجوز شرعًا.. المفتي يحذر من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في طلب الفتاوى

كتب : علي شبل

11:11 م 27/10/2025

الدكتور نظير عياد

حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء، وذلك خلال رده على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء؟ فإني ألجأ غالبًا إلى عدة تطبيقات (AI) للسؤال عن الحكم الشرعي في بعض المسائل التي تَحدُث لي.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أكد فضيلة المفتي أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الحصول على الفتوى.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وعلى الرُّغْم مِن التقدم التكنولوجي إلَّا أنه لا توجد حتى الآن برامج تُضاهي المرونة البشرية التي تملك أدوات الإفتاء الكاملة من علوم ومعارف، ومراعاة اختلاف الفتوى حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف الخاصة المصاحبة لكل فتوى، وإن كانت بعض هذه التطبيقات قد وصلت إلى مستويات أداء الخبراء والمحترفين البشريين في تنفيذ بعض المهام إلَّا أنَّ ذلك في نطاقات مُحدَّدة بعيدًا عن الفتوى.

