إعلان

داعية أزهري: "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" مسرحيتان قادرتان على هدم المجتمع بالكامل

كتب : علي شبل

10:58 م 24/10/2025

الشيخ عطية محمد عطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن المسؤولية المجتمعية تتطلب مراقبة الأعمال الفنية التي تعرض عبر القنوات الفضائية، للحد من المشكلات والجرائم التي تظهر في الفترة الأخيرة.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة «الشمس»، أن بعض الأعمال الفنية تشوه صورة مصر في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك أفلاما يكون بها بلطجة وخمور وهذا غير صحيح ولا يتم في مصر.

وأوضح أن هناك مسرحيتين قادرتان على هدم المجتمع بالكامل منهم مسرحية تهدم الأسرة، ومسرحية أخرى تهدم التعليم في المدارس، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري ظل طوال 14 عامًا لا يعرضهم للحفاظ على المجتمع.

وأضاف الداعية الأزهري أن المسرحية الأولى هي مدرسة المشاغبين، والتي تهدم المنظومة التعليمية، والكثير من الطلاب كانوا يقلدون هؤلاء النجوم، والمسرحية الثانية هي العيال كبرت.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

علماء الأزهر الشيخ عطية محمد عطية مراقبة الأعمال الفنية علامة استفهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة