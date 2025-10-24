أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن المسؤولية المجتمعية تتطلب مراقبة الأعمال الفنية التي تعرض عبر القنوات الفضائية، للحد من المشكلات والجرائم التي تظهر في الفترة الأخيرة.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة «الشمس»، أن بعض الأعمال الفنية تشوه صورة مصر في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك أفلاما يكون بها بلطجة وخمور وهذا غير صحيح ولا يتم في مصر.

وأوضح أن هناك مسرحيتين قادرتان على هدم المجتمع بالكامل منهم مسرحية تهدم الأسرة، ومسرحية أخرى تهدم التعليم في المدارس، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري ظل طوال 14 عامًا لا يعرضهم للحفاظ على المجتمع.

وأضاف الداعية الأزهري أن المسرحية الأولى هي مدرسة المشاغبين، والتي تهدم المنظومة التعليمية، والكثير من الطلاب كانوا يقلدون هؤلاء النجوم، والمسرحية الثانية هي العيال كبرت.

