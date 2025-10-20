أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على دينا من أسوان، التي تعاني من مرض نفسي وتأخذ بعض الأدوية، حيث أوضحت أنها أحيانًا تنسى عدد الركعات أثناء الصلاة، متسائلة: "هل يقع عليّ ذنب؟ وهل يجب أن أعيد الصلاة كلها أم صلاتي صحيحة؟"

وأوضحت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والمشقة عن كل مريض، أي أن كل إنسان يُعذر إذا لم يتمكن من أداء العبادة على الوجه الأكمل.

وقالت، إن المريضة التي تعاني من أمراض نفسية وتنسى أحيانًا عدد ركعات الصلاة، لا يقع عليها ذنب، وصلاتها صحيحة إن شاء الله. وأضافت أنه إذا وصل الأمر عند الشخص إلى حالة من الوسواس، واستشير الطبيب وتبين له أن الأمر وسواس، فلا يلزم تكرار الصلاة بشكل كامل، بل يكفي أداء ركعة كاملة تامة لضمان صحة الصلاة.

وأوضحت أبو قورة أن في حال كان النسيان عارضًا ويزول، يجب على الشخص أن يفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا قام إلى صلاته ولم يدرك عدد الركعات بالضبط، يقوم على الأقل بركعة كاملة تامة لضمان صحة صلاته.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب