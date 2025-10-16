الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الخميس 16 أكتوبر في تمام الساعة 6:23 م، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 16 أكتوبر:

الفجر 5:31 ص

الشروق 6:57 ص

الظُّهْرِ 12:40 م

العصر 3.56 م

المغرب 6:23 م

العشاء 7:40 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:



اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبارك لي في أيامي.. وتيسر لي أمري وتغفر لي ذنبي وتشرح لي صدري.. وتفتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعلني ممن إذا دعاك أجبته وإذا استغاث بك أغثته وإذا توكل عليك كفيته.. اللهم ارزقني وأهلي وأحبابي بركة في الرزق وسعة في الصدر وصفاء في القلب وراحة في البال ورضًا لا ينقطع.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي، وتستر عيبي.. وتقبل توبتي وتثبتني على صراطك المستقيم.. وارزقنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.