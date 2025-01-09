افتراء على الله.. علي جمعة: الكذب يتعارض مع الإيمان بالله ورسوله

كـتب- علي شبل:

شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، على خطورة الكذب، مؤكدا أن الكذب هو مخالفة للواقع، ومخالفة لما أراده الله سبحانه وتعالى من خلقه.

وعن أنواع الكذب، يقول فضيلة المفتي الأسبق: يكون الكذب عن عمد، أما ما كان عن خطأ، فإذا كان في جيبي أموال وقلت: "ليس هناك مال في جيبي"، ثم تبين لي أن هناك مالًا، فإن ذلك خطأ وليس كذبًا؛ لأنني لم أتعمد أن أنسب إلى الله سبحانه وتعالى شيئًا عمدًا، وإنما هو نوع من أنواع الخطأ الذي يقع في الإدراك.

وأضاف جمعة أن الكذب محرّم لأنه افتراء على الله؛ إذ أنني أنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يرده، بل أراد غيره. وتحريم الكذب يؤدي بنا إلى شفافية عجيبة وصعبة، تحتاج إلى تربية وصبر.

ولفت جمعة إلى أن الإنسان قد يقع في الكذب لأنه يشعر بالخجل، ولذلك يحتاج الأمر إلى أن يواجه نفسه وألا يخجل. وقد يكذب الإنسان لأنه خائف؛ إما خوفًا من العقوبة، أو خوفًا من أن يُغضب مَن أمامه، أو أن يخالفه. كما قد يقع الإنسان في الكذب بدافع المصلحة.

ويقول عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: هناك أيضًا من يكذب بلا سبب واضح؛ فقد أصبح يحب الكذب، ولديه شعور بأنه لا داعي لقول الصدق، ولا يرى ضرورة لأن يعرف السامع الحقيقة كما هي. فتجده يكذب لمجرد تحقيق المكر والخداع والالتفاف. وهذا ما أشار إليه النبي ﷺ في قوله: «لا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

فهذا الشخص يكذب ويتعمد مخالفة الواقع وهو واعٍ بذلك، بالرغم من أنه لا يخاف من غضب أحد، ولا يخشى عقوبة، ولا يشعر بالخجل، ولا يحقق مصلحة. فما السبب؟ لأنه كُتب عند الله كذابًا. ولهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بحب هذه المخالفات، ومنها الكذب.

وتابع جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موضحا أن الكذب مصيبة، وفيه الهلاك حتى لو ظننت أنه فيه نجاتك، بينما الصدق منجاة ونجاة، ولو ظننت أن فيه هلاكك.

وسيدنا النبي ﷺ نهانا عن الكذب حتى قال:

«أيسرق المؤمن؟» قال: «نعم».

«أيزني المؤمن؟» قال: «نعم».

«أيكذب المؤمن؟» قال: «لا».

المؤمن لا يكذب، إذ علّق النبي ﷺ الكذب بالإيمان.

وختم جمعة مؤكدا أن هذا يبين أن الكاذب لا يفلح، لأن هناك جانبًا غيبيًا من عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس فقط متعلقًا بالمصداقية، أو بأنه مأمور به، بل لأن الله لا يوفق الكاذب.. لذلك، عودوا أنفسكم على الصدق، وابتعدوا عن الكذب.

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