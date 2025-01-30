باحثة بمرصد الأزهر: التخبيب الإلكتروني خطر يهدد العلاقات الاجتماعية والأسرية

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة سامية صابر، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن ظاهرة، التخبيب الإلكتروني، تمثل تهديدًا حقيقيًا لعلاقات الأفراد، سواء كانوا أزواجًا أو أصدقاء أو حتى زملاء عمل، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتجسد في محاولات تشويه العلاقات بين الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرض الاستقرار الأسري والاجتماعي للخطر.

وأشارت الباحثة بمرصد الأزهر، إلى أن التخبيب الإلكتروني يتخذ عدة أشكال، مثل التفاعل الافتراضي المستمر من أشخاص لا يعرفون المرأة شخصيًا، مما يخلق لديها شعورًا بالاهتمام الذي قد يغيب عنها في حياتها اليومية، ويؤدي إلى إشعال الشكوك والغيرة بين الأزواج.

وأضافت صابر خلال حلقة برنامج "كلام إيجابي"، المذاع على قناة" الناس": أن الرسائل المجهولة التي يتم إرسالها للزوجات على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل تحذيرات من سلوك الأزواج أو ادعاءات حول خيانات، ميثير القلق ويؤدي إلى تفكك العلاقات.

كما أكدت على أن التخبيب الإلكتروني قد يتخذ شكل إرسال صور أو فيديوهات مفبركة تهدف إلى إثارة الغيرة والشكوك بين الأزواج، بالإضافة إلى التعليقات المغرضة على المنشورات الشخصية التي قد تتسبب في انهيار العلاقات بسبب كلمات لطيفة تحمل نوايا خفية.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تستدعي تفعيل الوعي المجتمعي بمخاطرها، مؤكدة ضرورة تعزيز الثقة بين الأزواج والأصدقاء، وحثت الجميع على تبني سلوكيات إيجابية وأخلاقية عند التعامل عبر الإنترنت، بعيدًا عن التصرفات التي قد تضر بالآخرين وتدمر العلاقات الإنسانية.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟