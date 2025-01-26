كيف صلى الرسول إمامًا بالأنبياء قبل أن تفرض الصلاة؟.. عالم أزهري يوضح (فيديو)

كتب- علي شبل:

كيف صلى الرسول ﷺ إمامًا بالأنبياء قبل أن تفرض الصلاة؟.. سؤال تلقاه الدكتور محمد أبو هاشم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أجاب عنه كاشفا عنأن هناك صلاة كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قبل أن تفرض الصلوات المكتوبة.

قال أبو هاشم، خلال لقائه ببرنامج مع الناس، عبر فضائية الناس، إن الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس، أما قبل الصلوات المفروضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة عبارة عن ركعتين في الغداة وركعتين في العشي، أي كان يصلي النبي وأصحابه ركعتين بالنهار وركعتين في الليل.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أن تلك الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كانتا قبل فرض الصلوات الخمس المكتوبة، موضحا أنه صلى الله عليه وسلم صلى تلك الركعتين بالأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراء المباركة، وكذلك كان يصلي المسلمون في دار الأرقم بمكة المكرمة قبل فرض الصلوات الخمس.

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