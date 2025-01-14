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نسي سجود السهو ولم يتذكر إلا بعد مدة فهل صلاته صحيحة؟.. عالم سعودي يجيب (فيديو)

06:47 م الثلاثاء 14 يناير 2025

الدكتور سعد الخثلان

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كتب-علي شبل:

كشف الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، عن حكم من سها في صلاته وترك شيئا منها، ثم نسي سجود السهو، وماذا يفعل في تلك الحالة، وهل صلاته صحيحة.

يقول استاذ الشريعة السعودي، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: من نسي سجود السهو ولم يتذكر إلا بعد مدة فماذا عليه؟، إن من نسي سجود السهو ولم يتذكر إلا بعد مدة طويلة يسقط سجود السهو وصلاته صحيحة.

وأوضح الخثلان ضابط المدة في تلك الخالة، قائلًا: "إذا نسي سجود السهو لمدة قصيرة بضع دقائق يأتي بسجود السهو، حسب ما يقول جمهور الفقهاء، وإذا طالت المدة ساعة أو ساعتين، فلا شيء عليه صلاته صحيحة.

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الدكتور سعد الخثلان سجود السهو حكم نسيان سجود السهو حكم من سها في صلاته
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