هل يجب إخبار الزوجة الأولى حال الزواج عليها؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول إمكانية عدم إخبار الزوج زوجته الأولي بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى.

في رده ، قال أمين الفتوى أن الزواج من امرأة ثانية ليس فيه أي خيانة للزوجة الأولى.

وقال أمين الفتوى، إنه بمجرد ظهور هذا المواطن عبر البرنامج، وطرحه السؤال حول إمكانية إخبار زوجته الأولى بنيته حول الزواج من أخرى، فبالتالي، قد تعلم زوجته الأولى حقيقة خطوته التالية.

وأضاف فخر خلال لقائه ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الزواج الثاني يجب أن يكون له بعض الإجراءات، هو التأكد من أن الزوج سيكون عادلًا بين زوجتيه.

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه من باب العدل أن تعلم الزوجة الثانية حقيقة إقبال زوجها على الزواج من أخرى؛ لأنه ليس من العدل أن تكون الزوجة الثانية على علم بأن الشخص متزوج في الأساس، والزوجة الأولى لا تعلم أي شىء عن هذا الأمر.