أعطيت شخصاً من زكاة مالي وتبين أنه غني فهل أخرجها مرة أخرى؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم زكاة المال لو خرجت لشخص وتبين أنه من غير مستحقيها الشرعيين، وهل يجب اعادة إخراجها في مثل تلك الحالة.

وكان لاشين تلقى سؤالًا من شخص من يقول في رسالته: طلب مني أحد الأشخاص مالا فأعطيته من زكاة مالي، فظهر أنه غنى فهل أخرج ما دفعته لفقير حقيقي؟.. ليرد العالم الأزهري، موضحا أنه إذا أعطى المزكي من زكاة ماله من كان يظنه فقيرا من أهل الاستحقاق فبان غنيا ليس ممن يجوز له دفع الزكاة ففي حسبان ذلك من الزكاة أو عدم حسبانه رأيان لأهل العلم.

واضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: سوف أقتصر على الرأي الأول لأنه الراجح، وهو لأبي عبيد وأبي حنيفة، ورواية راجحة عند الحنابله أن ذلك يحسب من الزكاة الواجبة على المزكي، و ليس بلازم أن يعيد إخراجها مرة أخرى لفقير حقيقي غير متسول.

وأدلة هذا الرأي أوردها لاشين فما يلي:

١ـ قول الله تعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف تعرفهم بسيماهم) فاكتفت الآية بظهور الفقر ودعواه.

٢ـ أعطى صلى الله عليه وسلم الرجلين القويين القادرين على الكسب بعد أن سألاه ذلك و قال لهما: ( إن شأتما اعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب).

٣ـ في حادثة أخرى أعطى نبينا السمح ذو الكرم و المروءة الرجل الذي سأله الصدقة قائلا له:(إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) والمراد بالأجزاء أي الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم زكاة المال، فقال له: أنا من تلك الأجزاء.

فهذان الحديثان النبويان يفيدان الاعتداد بالفقر المدعى أو المفتعل حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الفقر الواقعي الحقيقي و اكتفى بقولهما، واعطاهما بناء على هذا الادعاء.

٤ـ روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(قال رجلا لاتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فأتي فقيل له: أما صدقت فقد قبلت لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله) رواه الشيخان البخاري ومسلم.

والحديث واضح الدلالة و ظاهرها على الإجزاء و الاعتداد بزكاة دفعت لمن كان يظن فقره فبان غناه.

٥- الفقر و الغنى مما يعسر الاطلاع عليهما و معرفة حقيقتيهما خاصة فى هذا الزمان.

وفي النهاية، يختم لاشين فتواه، قائلًا: نهمس في أذن الأغنياء التحري والتدقيق فيمن يعطونهم زكاة أموالهم لئلا يضيع حق الفقير الحقيقي أمام جشع الناس وعدم قناعتهم واستحلالهم أكل أموال الناس بالباطل.. والله أعلم

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