حكم رفع الإصبع في التشهد؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي فى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: " حكم رفع الإصبع في التشهد؟

وقال أمين الفتوي، إن رفع الأصبع هيئة من هيئات الصلاة، والإنسان إذا ترك هذه الهيئة فالصلاة لا تبطل بالمرة".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الهيئة كرفع اليدين فى تكبيرة الإحرام، وإذا لم يرفع المصلى يديه فالصلاة صحيحة، كمن يضع يديه بجانبه وهو يصلى فصلاته صحيحة، أما الإشارة فهناك من قال هى هيئة، فإذا أشار أو لم يشر فهى صحيحة.