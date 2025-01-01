طاعات شهر رجب.. 3 أعمال صالحة ينصح بها علي جمعة

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن وظائف شهر رجب، ونصح بثلاثة أعمال صالحة للتقرب إلى الله تعالى في شهر رجب المبارك، وهو أحد الأشهر الحرم التي ورد في فضلها الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعن وظائف شهر رجب المبارك، حدد جمعة ثلاثة قربات وأعمال صالحة، وهي:

1- ذكر الله، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ، وأهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله". وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى.

ثم: "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة.

2- الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه . فـ«الدعاء هو العبادة».

3- قراءة القرآن الكريم . ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.

وختم جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا عن تلك الوظائف؛ الدعاء والذكر والتلاوة: كلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.

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