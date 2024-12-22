ما حكم زواج المتعة؟.. المفتي السابق يرد

كتب-محمد قادوس:

أوضح فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حكم زواج المتعة، قائلا: إن المستقر عليه فقهًا وحكمًا وشرعًا أن زواج "الممتعة" حرمه الرسول- صلى الله عليه وسلم-، قبل أن يموت.

وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "بيان للناس"، المذاع عبر قناة" الناس": أن ما ورد عن سيدنا عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما-، أنه كان يبيح زواج المتعة أثناء الحروب وغير ذلك، هو في الحقيقة أن سيدنا عبدالله بن عباس نقل عنه أنه منعه قبل أن يموت أيضًا، مشيرًا إلى أن خبر تحريم ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزواج المتعة لم يصله.

وأكد المفتي السابق أن المستقر عليه ان زواج المتعة ممنوع، موضحًا معني زواج المتعة وقال هو زواج محدد المدة، أي لمدة أسبوع، أو شهر أو سنة.

وأوضح علام، الزواج الصحيح الشرعي الذي يكون فيه صيغة التأبيد، وهي التي لا نحددها بمدة، فيقال "زوجتك نفسي وتقول هي أو يقول وليها قبلت"، حيث لم يقل زوجتك لمدة كذا ولا قبلت لمدة كذا، وبالتالي فإن الصيغة الصحيحة للزواج عارية تمامًا من تحديد مدة.

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