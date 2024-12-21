هل تلاوة القرآن الكريم ليلًا تُغنى عن قيام الليل؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل قيام الليل بقراءة القرآن بدلا من الصلاة يعتبر قيام ليل؟

في رده، قال أمين الفتوى أن قيام الليل شرف المؤمن كما ذكر بعض السلف وهذا ليس حديثا عن النبي محمد صلي الله وسلم.. وقيام الليل يضئ وجه المؤمن وله نور فى حياة الإنسان.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن جمهور العلماء أجمع على أن قيام الليل صلاة، ويوجد علماء تحدثوا عن أن قيام الليل عبادة وتشمل الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، وكل هذا يدخل فى معني قيام الليل.

وأوضح أمين الفتوى، أن قيام الليل بقراءة القرآن والصلاة والدعاء وذكر الله، ومن قيام الليل الصلاة علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم، مؤكداً أن قيام الليل كلمة مباركة تشمل كل الأعمال الصالحة.