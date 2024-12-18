ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟.. المفتي يوضح

كـتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا أن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو.

وفسر فضيلة المفتي الرأي الشرعي، عبر بوابة الدار الرسمية، قائلًا: لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.

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